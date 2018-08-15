صور.. حماية نهر النيل بالأقصر تعلن تنفيذ 74 قرار إزالة تعديات بحرم النيل بإسنا

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن المهندس محمد سعد الدين مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر، أن الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل للوجه القبلى بإسنا نفذت 74 قرار إزالة منذ بدء الحملة القومية لإزالة التعديات على زمام النيل حتى الآن، وجارى مواصلة الحملات لحماية حرم نهر النيل.

وأضاف المهندس محمد سعد الدين - فى بيان صحفى - أن قرارات الإزالة تتضمن 43 قرار إزالة بإسنا عبارة عن 28 مبنى بمسطح 5329 م2 وعدد 15 ردم بمسطح 5023 م2 ، وبالأقصر تم تنفيذ 23 قرار إزالة عبارة عن 11 مبنى بمسطح 1735م2 وعدد 12 ردم بمسطح 868 م2 ، وبالقرنة تم تنفيذ عدد 6 قرارات إزالة بناحية القرنة عبارة عن 3 مبانى بمسطح 119م2، و3 أخرى بمسطح 50م2 وذلك وفقا لأعمال القانون رقم 12 لسنة 1984 لإزالة التعديات على زمام النيل، وتم تحصيل مقابل انتفاع عن البواخر والمراسى بداية من يوليو 2018 مبلغ 1908106.66 جنيها من قبل الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل للوجه القبلى بإسنا ،ومبلغ 1824734.66 جنيها من قبل الإدارة المركزية لتطوير وحماية نهر النيل لمحافظة قنا بالأقصر .

وشدد مدير عام الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل بالأقصر، على استمرار أعمال حملات إزالة التعديات على زمام نهر النيل بالأقصر وفقا لتعليمات محمد بدر محافظ الأقصر والمهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه والمهندس محمد عبد اللطيف رئيس الإدارة المركزية لتطوير وحماية النيل بالوجه القبلى بإسنا.