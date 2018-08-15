صور.. تعرف على تفاصيل المرحلة الثانية لمشروع تحسين مرفق مياه الشرب بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت شركة مياة الشرب بالأقصر، عن أن أعمال مشروع تحسين المرافق بمدينة الأقصر تسير وفق الخطة الموضوعة له والتى تشمل تغيير خطوط مياه الشرب القديمة والمتهالكة، بالإضافة لباقى أعمال تحسين المرافق "غاز - كهرباء - تليفونات - صرف صحى"، ويجرى العمل على تركيب خطى مياه الأول بقطر 500 مم وآخر 600 مم تخرج من محطتى الأقصر الشرقية والغربية لمنطقة صلاح الدين والنوفيتل شمالا وحتى كنتاكى بمنطقة الشيراتون جنكامل التى بدأ العمل بها فى أول أغسطس الحالى بمتابعة قطاع الدعم الفنى والمشروعات وقطاع التشغيل والصيانة، وبدء أعمال الحفر وفق الرسوم الهندسية والكروكية المحددة.

وأضافت الشركة - فى بيان صحفى – أن أعمال المرحلة الثانية تبدأ من نزلة الزناتى وحتى النوفتيل بطول 300 متر وقطر 500 مم، وذلك بعد الانتهاء من المرحلة الأولى والتى تبدأ من كنتاكى بمنطقة الشيراتون وحتى مدخل شارع سان جوزيف بطول 500 متر قطر 500 مم.

وكان محمد بدر محافظ الأقصر فى ظل الرؤية الحالية لتحسين الوجهه السياحية وتنمية وتطوير المرافق الخدمية بمحافظة الأقصر قد وجه بتحسين مرفق مياه الشرب بما يشمل جودة المياه المنتجة والعمل على زيادة الضغوط مواكبة لزيادة الاستهلاك بالمدينة.

وقد أصدر اللواء محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياة الشرب بالأقصر، تعليماته ببدء العمل لتغيير الخطوط القديمة والمتهالكة بشارع خالد بن الوليد والتى وتعرضت للكسر بشكل متكرر خلال الأيام الماضية، حيث أنها من مادة الاسبستوس والتى انتهى العمل بها بأغلب أنحاء المدينة ويسهل كسرها بسبب زيادة ضعوط السيارات عليها.

ويعتبر هو المشروع الأكبر بمحافظة الأقصر منذ 60 عاما تقريبًا حيث تم العمل بهذه الخطوط كخطوط مياه رئيسسة لمدينة الأقصر منذ بداية العشرينات وخطوط أخرى تم وضعها عام 1940م وتبنت المحافظة دعم المشروع بشكل كامل حيث تقدر التكلفة بحوالى 18 مليون جنيهًا وبمساندة الدكتور محمد بدر نظرا لأهمية هذه المنطقة كشريان رئيسى للحركة السياحية بالمدينة ولكى يتم القضاء أيضًا على المناطق الساخنة التى تعانى من ضعف فى المياه نتيجة زيادة الاستهلاك فى فصل الصيف.



المرحلة الثانية لمشروع تحسين مرفق مياه الشرب بالأقصر

المرحلة الثانية لمشروع تحسين مرفق مياه الشرب بالأقصر