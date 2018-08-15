صور.. تركيا تفرج عن جنديين يونانيين بعد اختطفاهم منذ مارس الماضى

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

أفرجت تركيا اليوم الأربعاء، عن جنديين يونانيين تم اعتقالهما على الحدود فى مارس، وذلك بعد قرار محكمة تركية أمس الثلاثاء بالإفراج عن الجنديين يونانيين بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية.

واعتقل الرجلان بعد عبور الحدود ودخولهما "منطقة عسكرية محظورة" عن غير قصد حسب قولهما.

واتهمهم القضاء التركى بمحاولة التجسس، ما يثير المزيد من التوتر فى العلاقات مع أثينا.



الإفراج عن جنديين يونانيين



وصول الجنود لليونان



جانب من وصول الجنود لليونان



الجنديين اليونانيين