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صور.. ترامب يلكم ميركل فى وسيلة لحذب الزوار بمتحف مدام توسو ببرلين

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:09 ص
صور.. ترامب يلكم ميركل فى وسيلة لحذب الزوار بمتحف مدام توسو ببرلين شخص يمثل صورة ترامب ويلكم ميركل
(رويترز)
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كشف متحف مدام توسو فى برلين أمس الثلاثاء، عن أحدث وسائله لجذب الزوار، إذ أضاف شخصية تمثل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وهو يلكم بقبضة يده صورة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وضعت على كرة للكم.

وخلافا لتماثيل الشمع المألوفة، فإن "ترامب" الجديد الذى يتحرك فى متحف برلين إنما هو فى حقيقة الأمر ممثل يضع قناعا من السليكون يشبه الرئيس الأمريكى الملياردير وهو يرقص على أنغام موسيقى أغنية فريق آبا السويدى الشهيرة "مانى، مانى، مانى".

ترامب يلكم ميركل
ترامب يلكم ميركل

واتسمت العلاقات بين ترامب وميركل بالفتور فى بدايتها، رغم أن ترامب قال إنهما عقدا "اجتماعا عظيما" على هامش قمة زعماء الدول الأعضاء فى حلف شمال الأطلسى الشهر الماضى.

وقالت نينا تسيربه المتحدثة باسم متحف برلين إن صنع قناع السيليكون احتاج إلى 9 أشخاص وأكثر من شهرين.

وأضافت "فى النهاية اكتشف الناس أنه مرح ويريدون التقاط صور معه، لم يشعروا بنفور".

وتابعت "لاحظنا قبل عام عندما وضعنا شخصية من الشمع لترامب أن الزوار لا ينظرون إليه نظرة سلبية أو يريدون إلحاق الأذى به".

لكم ترامب لميركل
لكم ترامب لميركل

 

جانب من لكم ترامب لميركل
جانب من لكم ترامب لميركل

 

شخص يمثل صورة ترامب
شخص يمثل صورة ترامب

 

جانب من لكم ترامب لميركل
جانب من لكم ترامب لميركل

 


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