صور.. الأقصر تنظم تدريبات لمعلمات رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، زيارة لمتابعة سير تدريبات معلمات رياض الأطفال على النظام التعليمي الجديد، حيث زار قاعة تدريب مدرسة أرمنت الابتدائية المشتركة بإدارة أرمنت التعليمية، وقاعة مدرسة مكى إسماعيل بإدارة الطود التعليمية، وقاعة الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وأكد وكيل الوزارة، على أهمية الجدية فى التدريب وتحقيق الاستفاده القصوى من المدربين، والمحتوى التدريبى الذى أعد على أعلى مستوى، لأنه سيكون على عاتقهم بناء اللبنات الأولى فى المنظومة التعليمية الجديدة، مشدداً على استمرار متابعاته لكافة التدريبات فى جميع القاعات التدريبية.

جدير بالذكر، أنه سيتم تدريب 697 معلمة من خلال 23 دورة تدريبية موزعة بقاعات تدريب على مستوى جميع إدارات المديرية، حيث تستمر التدربيات حتى 19 اغسطس الجارى، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.