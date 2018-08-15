video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:34 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الأقصر تنظم تدريبات لمعلمات رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:27 ص
صور.. الأقصر تنظم تدريبات لمعلمات رياض الأطفال على نظام التعليم الجديد جانب من تدريب معلمات رياض الاطفال علي النظام الجديد
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق
أجرى عبد اللطيف أحمد عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر، زيارة لمتابعة سير تدريبات معلمات رياض الأطفال على النظام التعليمي الجديد، حيث زار قاعة تدريب مدرسة أرمنت الابتدائية المشتركة بإدارة أرمنت التعليمية، وقاعة مدرسة مكى إسماعيل بإدارة الطود التعليمية، وقاعة الأكاديمية المهنية للمعلمين.
 
وأكد وكيل الوزارة، على أهمية الجدية فى التدريب وتحقيق الاستفاده القصوى من المدربين، والمحتوى التدريبى الذى أعد على أعلى مستوى، لأنه سيكون على عاتقهم بناء اللبنات الأولى فى المنظومة التعليمية الجديدة، مشدداً على استمرار متابعاته لكافة التدريبات فى جميع القاعات التدريبية.
 
جدير بالذكر، أنه سيتم تدريب 697 معلمة من خلال 23 دورة تدريبية موزعة بقاعات تدريب على مستوى جميع إدارات المديرية، حيث تستمر التدربيات حتى 19 اغسطس الجارى، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 
الأقصر تنظم تدريبات لمعلمات رياض الأطفال علي نظام التعليم الجديد
الأقصر تنظم تدريبات لمعلمات رياض الأطفال علي نظام التعليم الجديد

وكيل تعليم الأقصر يتفقد سير تدريب معلمات رياض الاطفال
وكيل تعليم الأقصر يتفقد سير تدريب معلمات رياض الاطفال

جانب من تدريب معلمات رياض الاطفال علي النظام الجديد
جانب من تدريب معلمات رياض الاطفال علي النظام الجديد
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تدريب أطباء الأسنان على إجراءات مكافحة العدوى بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

وزارة التربية والتعليم

اخبار مصر

تدريب معلمات رياض الاطفال بالاقصر

اخبار المحافظات

نظام التعليم الجديد




لا تفوتك
فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

فيديو.. مجلس الوزراء: عودة الجماهير للملاعب يعتمد على الظهور بشكل حضارى

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

بعد انهيار جسر إيطاليا.. 5 جسور حقيقية حولتها الطبيعة لمقاصد سياحية

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

صور.. طالب مصرى يفوز بالمركز الأول فى مسابقة عالمية لابتكاره فكرة لتدوير المخلفات.. أبانوب لـ"اليوم السابع": "أصحابى قالولى خيالك واسع أوى احلم على قدك".. ويؤكد: نفسى أبقى زى "زويل" وأقابل فاروق الباز

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. ضباط فض رابعة والنهضة يوثقون شهاداتهم.. المقدم بهاء: اتخذوا أبرياء كدروع بشرية.. الرائد نزيه: تعاملوا بأسلحة متطورة اخترقت مدرعاتنا.. النقيب صلاح: حولوا حديقة الأورمان لمخزن أسلحة

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

مايكروسوفت تقدم مكافأة 250 دولارًا لمعرفة مبتكر فيروس عمره 11 عامًا

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

تقارير.. زيدان يرغب فى تدريب مانشستر يونايتد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة