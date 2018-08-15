صور .. افتتاح معرض للمنتجات البيئية السيناوية على شاطئ العريش

نظمت إحدى الجمعيات الخيرية، اليوم الأربعاء، معرض للمنتجات السيناوية البيئية تنظمه على شاطئ مدينة العريش.

ويشتمل المعرض على منتجات متنوعة من البيئة السيناوية، مثل الثواب واللى البدوية وأغطية الرأس المطرزة بطريقة يدوية وتحف وميداليات مصنعة من الخرز بأيدى فتيات بدوريات من سيناء.

وقال المهندس شرف السيد خلف، أحد القائمين على المعرض، أن الهدف الأساسى من المعرض هو تقديم الدعم للأسر المنتجة، وعرض منتجاتها بأسعار فى متناول الجميع.

وأشار خلف إنه تم اختيار شاطئ العريش حتى يكون هناك متنفس لرواد المعرض من الأفراد والأسر السيناوية التى تتردد على شاطئ البحر.

وأكد أنه مقرر أن تكون فترة إقامة المعرض كان يوما واحدا، إلا إنه فى حالة الإقبال سوف يتم مد إقامته حسب نسبة إقبال المواطنين.