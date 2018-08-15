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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:51 م
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صور .. افتتاح معرض للمنتجات البيئية السيناوية على شاطئ العريش

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:15 م
صور .. افتتاح معرض للمنتجات البيئية السيناوية على شاطئ العريش جانب من العرض
شمال سيناء - محمد الحر
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نظمت إحدى الجمعيات الخيرية، اليوم الأربعاء، معرض للمنتجات السيناوية البيئية تنظمه على شاطئ مدينة العريش.

 

ويشتمل المعرض على منتجات متنوعة من البيئة السيناوية، مثل الثواب واللى البدوية وأغطية الرأس المطرزة بطريقة يدوية وتحف وميداليات مصنعة من الخرز بأيدى فتيات بدوريات من سيناء.

 

وقال المهندس شرف السيد خلف، أحد القائمين على المعرض، أن الهدف الأساسى من المعرض هو تقديم الدعم للأسر المنتجة، وعرض منتجاتها بأسعار فى متناول الجميع.

 

وأشار خلف إنه تم اختيار شاطئ العريش حتى يكون هناك متنفس لرواد المعرض من الأفراد والأسر السيناوية التى تتردد على شاطئ البحر.

 

وأكد أنه مقرر أن تكون فترة إقامة المعرض كان يوما واحدا، إلا إنه فى حالة الإقبال سوف يتم مد إقامته حسب نسبة إقبال المواطنين.

 
معرض للمنتجات السيناوية البيئية علي شاطئ مدينة العريش
معرض للمنتجات السيناوية البيئية علي شاطئ مدينة العريش

جانب من المعرض
جانب من المعرض

جانب من المعرض
جانب من المعرض
 
معرض خيرى للمنتجات السيناوية البيئية علي شاطئ مدينة العريش
معرض خيرى للمنتجات السيناوية البيئية علي شاطئ مدينة العريش

معرض خيرى للمنتجات السيناوية البيئية علي شاطئ مدينة العريش
معرض خيرى للمنتجات السيناوية البيئية علي شاطئ مدينة العريش
 

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