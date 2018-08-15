صور.. ارتفاع عدد قتلى انفجار أكاديمية تعليمية بكابول إلى 48 شخصا وإصابة 67

رويترز

قالت وزارة الصحة الأفغانية إن عدد قتلى الانفجار الذي وقع اليوم الأربعاء أمام مركز تعليمى بمنطقة يقطنها غالبية من الشيعة فى العاصمة كابول ارتفع إلى 48 إضافة إلى إصابة 67 آخرين.

ولم تعلن حتى الآن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار الذى وقع بعد أسابيع من الهدوء النسبى فى كابول، وكان تنظيم داعش أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة ضد الشيعة فى المنطقة.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع بينما كان الطلاب داخل الفصول، فيما قامت قوات الشرطة بفرض طوقا أمنيا على المنطقة، وهرعت العشرات من سيارات الاسعاف الى موقع الانفجار.

يشار إلى أن الأكاديمية المستهدفة هى منشأة تعليمية خاصة توفر برامج التعليم العالى للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعة، وتشتهر بتوفير مستوى عال من التعليم، وتنظم صفوفا للذكور والإناث معا.

وكانت قناة (طلوع) الأفغانية ذكرت فى نبأ عاجل اليوم الأربعاء، مقتل شخص واحد على الأقل، وإصابة 9 آخرون، فى تفجير انتحارى وقع أمام أكاديمية تعليمية فى غرب العاصمة الأفغانية "كابول".



رجال يحملون جرحى فى مستشفى بعد انفجار كابول



جرحى انفجار كابول



رجل أفغاني ينعى جثة ميتة بعد انفجار فى كابول



رجال الشرطة يصلون إلى موقع تفجير انتحارى فى كابول



الرجال الأفغان ينظرون من نافذة بالقرب من موقع تفجير انتحارى كابول



أفغان ينعون أحد أهالى ضحايا انفجار كابول



أفغانى يحمل جثة أحد أقاربه بعد انفجار كابول



رجال ينعون احد اهالى الضحايا



شرطة أفغانستان تصل لموقع تفجير الانتحارى



رجل أفغاني يجلس بجوار جثة أحد ذويه داخل سيارة إسعاف فى انفجار كابول



يحمل الرجال الأفغان جثة ضحية داخل سيارة إسعاف بالقرب من موقع التفجير



أثناء حمل مصابى تفجير كابول



رجال يحملون جرحى في مستشفى بعد انفجار في كابول



شرطة أفغانستان تسيطر على موقع التفجير بكابول



رجال شرطة أفغان يحاولون تهدئة الاهالى بعد انفجار كابول