شاهد في دقيقة.. مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى

قررت هيئة السكة الحديد الدفع بعدد من القطارات الإضافية تعمل بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى لمواجهة الإقبال الكبير على السفر خلال عيد الأضحى، ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن هذه القطارات.

ـ يبدأ تشغيلها ابتداء من 15 حتى 31 أغسطس الجاري

-ـ طرح التذاكر للحجز يبدأ قبل السفر بـ 48 ويستمر حتى نفاذ المقاعد

-ـ الحجز بموجب بطاقة الرقم القومي لكل راكب

-ـ حجز 4 تذاكر لكل راكب بحد أقصى

-ـ الحجز من المحطات الرئيسية

-ـ القطارات الإضافية المقرر الدفع بها 26 قطارا بجانب إضافة عربات

-ـ القطارات الإضافية تشمل 8 قطارات مكيفة