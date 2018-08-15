video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:47 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

شاهد في دقيقة.. مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:45 م
شاهد في دقيقة.. مواعيد القطارات الإضافية خلال عيد الأضحى قطار
إضافة تعليق

 قررت هيئة السكة الحديد الدفع بعدد من القطارات الإضافية تعمل بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى الطبيعى لمواجهة الإقبال الكبير على السفر خلال عيد الأضحى، ويقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن هذه القطارات.

ـ يبدأ تشغيلها ابتداء من 15 حتى 31 أغسطس الجاري

 

-ـ طرح التذاكر للحجز يبدأ قبل السفر بـ 48 ويستمر حتى نفاذ المقاعد

 

-ـ الحجز بموجب بطاقة الرقم القومي لكل راكب

 

-ـ حجز 4 تذاكر لكل راكب بحد أقصى

 

-ـ الحجز من المحطات الرئيسية

 

-ـ القطارات الإضافية المقرر الدفع بها 26 قطارا بجانب إضافة عربات

 

-ـ القطارات الإضافية تشمل 8 قطارات مكيفة  


إضافة تعليق

القطارات

مواعيد قطارات العيد

تذاكر القطارات

اسعار تذاكر القطارات




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة