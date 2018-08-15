شاهد.. تشكيل عصابي يسرق المواطنين باستخدام مياه مسحورة

كتب محمد شرقاوى

"بحجة قراءة الودع ومعرفة المستقبل"، تخصص تشكيل عصابى من سيدتان، أن يستغلها فى سرقة البسطاء بمركز المنصورة بمحافظة الدقليهة، باستخدام السحر ورش مواد غير معلومة على السيدة داخل المنزل تجعلها غير قادرة على الحركة والسيدات تسرق المنزل وتهرب.

وقالت أحدى الضحايا، فى تقرير مصور لبرنامج العاشرة مساءا على قناة دريم، إن سيدتان قام بالطرق على الباب وفتحت لهما وقالوا لها أنها بها سحر ورش عليها مياه على وجهها وبدأت السحر مفعوله بزغللة فى العين وتنميل فى الفك وثقل فى أرجلها، وعند دخولها الحمام وخرجت كانوا متواجدين فى مكان غير الذى كانوا متواجدين فيه وقام السيدتان بسرقتها وفرو هاربين.