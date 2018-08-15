سيناتور أسترالى يدعو إلى استقبال الأوروبيين المسيحيين فقط ومنع هجرة لمسلمين

كانبيرا (أ ش أ)

دعا السيناتور الأسترالى كوينزلاند فريجر أنينج ، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة العودة إلى سياسة "أستراليا البيضاء" التى تشجع استقبال الأوروبيين المسيحيين فقط .

وفاجأ أنينج - الذى كان عضوا فى "حزب أمة واحدة" الشعبوى وينتمى حاليا إلى “حزب كاتر الاسترالى" فى مجلس الشيوخ حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية) - البرلمانيين عندما أورد فى خطاب عبارة شهيرة كانت تستخدم فى عهد أدولف هتلر للإشارة إلى القضاء على اليهود فى أوروبا .

ودعا إلى خفض عدد المهاجرين ومنع قبول المسلمين، مبررا ذلك بالقول إنهم أظهروا باستمرار أنهم الأقل قدرة على الاندماج فى المجتمع.

وأضاف "صحيح أن المسلمين ليسوا جميعهم إرهابيين، لكن كل الإرهابيين اليوم مسلمون، فلماذا يمكن لأحد أن يجلب مزيدا منهم إلى هنا؟" (على حد تعبيره).

يشار إلى أن قضية الهجرة تعد من القضايا الكبرى فى أستراليا حيث تثير قلقا بسبب تأثيرها على الوظائف والكثافة السكانية فى بعض المدن الكبرى .