سكرتير عام المنوفية ووفد مجلس الوزراء يناقشون منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

عقد اليوم الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية ، إجتماعا لمناقشة ومتابعة سير العمل بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة " المواطن أولاً " والوقوف علي الإيجابيات والسلبيات بحضور اللواء أحمد فاضل واللواء أيمن جمال والدكتور كرم مديري المتابعة الميدانية بمجلس الوزراء ، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والكهرباء وشركة المياه والصرف الصحي والغاز وشركة المصرية للإتصالات ومديري إدارات خدمة المواطنين ومركز المعلومات والمجالس والأزماتبقاعة الاجتماعات بالديوان العام.
وأشار اللواء أحمد فاضل مدير بوابة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء ، إلي أهمية تلقي الشكاوي ضمن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة وتحويل الشكاوي الورقية الي الكترونية لضمان سرعة الرد والمتابعة وحل المشاكل المطروحة بها أولاً بأول ،مؤكداً أنه تم تخصيص رقم 16528 لتلقي شكاوي المواطنين علي مدار الساعة أو عن طريق الدخول علي موقع http://www.shakwa.eg
أو إستخدام تطبيق إيجابي علي التليفون المحمول مما يساعد علي سهولة وصول شكاوي المواطنين و سرعة حلها مما يحقق رضا المواطنين ، كما يتم إتخاذ أرائهم وملاحظتهم كمرجعية معتمدة تسهم في تحسين أداء الجهات الحكومية وضمان أعلي درجات الجودة في تقديم خدماتها .
من جانبه أشار السكرتير العام أن المحافظة تبذل جهوداً كبيرة لرفع مستوي أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص شكواهم وسرعة الرد عليها وفقاً لطبيعة كل شكوي ، مؤكداً علي تنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين بإدرات خدمة المواطنين علي مستوي المحافظة وكيفية التعامل مع المشاكل وإدخالها علي منظومة الشكاوي الكترونياً ، وتقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح المنظومة ، كما شددعلي القائمين علي العمل بخدمة المواطنين وبوابة الشكاوي بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بضرورة المتابعة والإستمرار في تقديم كافة الخدمات وحل مشاكل المواطنين وتفعيل قرارات السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 والسيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 المتضمنين ضرورة تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين .
كما أكد السكرتير العام ، أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين لتلقي شكواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها ، فضلاً عن قيام غرفة العمليات بتلقي شكاوي المواطنين علي مدار الساعة ، علاوة علي اللقاءات المباشرة مع المسئولين التنفيذيين واللقاءات الأسبوعية للمواطنين بديوان عام المحافظة .
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