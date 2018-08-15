سكرتير عام المنوفية ووفد مجلس الوزراء يناقشون منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة

من جانبه أشار السكرتير العام أن المحافظة تبذل جهوداً كبيرة لرفع مستوي أداء الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص شكواهم وسرعة الرد عليها وفقاً لطبيعة كل شكوي ، مؤكداً علي تنظيم دورات تدريبية لجميع العاملين بإدرات خدمة المواطنين علي مستوي المحافظة وكيفية التعامل مع المشاكل وإدخالها علي منظومة الشكاوي الكترونياً ، وتقديم كافة أنواع الدعم لإنجاح المنظومة ، كما شددعلي القائمين علي العمل بخدمة المواطنين وبوابة الشكاوي بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات بضرورة المتابعة والإستمرار في تقديم كافة الخدمات وحل مشاكل المواطنين وتفعيل قرارات السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 والسيد رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 المتضمنين ضرورة تفعيل منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين .

كما أكد السكرتير العام ، أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين لتلقي شكواهم وإيجاد الحلول المناسبة لها ، فضلاً عن قيام غرفة العمليات بتلقي شكاوي المواطنين علي مدار الساعة ، علاوة علي اللقاءات المباشرة مع المسئولين التنفيذيين واللقاءات الأسبوعية للمواطنين بديوان عام المحافظة .

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