سقوط عاملين بشركة وراء سرقة أجهزة كهربائية قبل بيعها فى عابدين

كتب ـ إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث القاهرة، فى القبض على عاملين بإحدى الشركات، أثناء محاولتهما بيع أجهزة كهربائية بأحد المحال التجارية بمنطقة عابدين، واللذان اعترفا بسرقتها من داخل الشركة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من أحد أصحاب محلات بيع الأجهزة الكهربائية، مفاده قيام شخصين بعرض "سخان كهربائي، 2 مروحة" للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم، وتمكنوا من ضبط كل من "سفيان م أ" 21 سنة، عامل بشركة لصباغة وتجهيز الملابس، و"عمر ح ا" 24 سنة، عامل بالشركة، وبحوزتهما مبلغ 5000 جنيه، وسخان كهربائى، و2 مروحة مجهولة المصدر.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات والمبلغ المالى من داخل الشركة عملهما بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء "صلاح الدين ع م" 56 سنة، محامى بالشركة، تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، وأضاف بأنه لم يكن اكتشف واقعة السرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق .