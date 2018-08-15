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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 05:59 م
خالد صلاح
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سفير الصين بأمريكا: العلاقات الصينية الأمريكية ليست لعبة صفرية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:35 م
سفير الصين بأمريكا: العلاقات الصينية الأمريكية ليست لعبة صفرية العلاقات الأمريكية الصينية
/أ ش أ/
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قال سفير الصين لدى الولايات المتحدة "تسوى تيان كاي" أن الصين ستواصل فتح بابها أمام المجتمع العالمي، مشددا على أن العلاقات الصينية الأمريكية ليست لعبة صفرية، وأنه ينبغى على بكين وواشنطن معالجة القضايا التجارية على نحو فعال.

وأضاف تسوى –فى كلمة خلال حفل استقبال بولاية كنتاكى الأمريكية نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء - "لا نستطيع أن ننمى أنفسنا خلف الأبواب المغلقة، علينا فتح بابنا على مصراعيه، والسعى للتعاون مع الآخرين وبخاصة دول كالولايات المتحدة الأمريكية".

وتابع تسوى أنه على ثقة تامة باستمرار وتعزيز التعاون المشترك على مستوى الولايات والمقاطعات والبلديات والمحافظات بين الجانبين.

 

 


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الصين

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الحرب التجارية




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