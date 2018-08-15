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سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 15-8-2018 فى مصر والعملة تواصل الاستقرار

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:56 م
سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 15-8-2018 فى مصر والعملة تواصل الاستقرار العملة السعودية- الريال
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء، 15-8-2018، مسجلاً ثباتا عند سعر إغلاق تعاملات الأمس، فى مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرى، وبحسب آخر تحديثات تلك البنوك، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"
 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى اليوم
سعر عملة الريال السعودى اليوم

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.73  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

 

 

 

 


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