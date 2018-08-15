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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-8-2018 والدولار ثابت على أسعار الأمس

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:59 م
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 14-8-2018 والدولار ثابت على أسعار الأمس الدولار الأمريكى
كتبت- هبة حسام
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تباين سعر الدولار فى تعاملات اليوم الأربعاء 15-8-2018، بين البنوك العاملة فى مصر، حيث ارتفع فى عدد من البنوك فى مقدمتها البنك التجارى الدولى، بينما تراجع فى بنوك أخرى كبنك الإسكندرية، مستقراً سعره فى تعاملات البنك الأهلى المصرى، وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس، وجاء سعره فى عدد متنوع من البنوك على رأسها البنك المركزى المصرى، الذى يعلن متوسط أسعار العملات فى السوق المحلى مقابل العملة المصرية، كالتالى:

 

الدولار
الدولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

17.83 جنيه للشراء

17.95 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع

 

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

17.78 جنيه للشراء

17.88  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

17.85 جنيه للشراء

17.95  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

17.84  جنيه للشراء

17.94  جنيه للبيع

 

سعر عملة الدولار
سعر عملة الدولار

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

 17.82 جنيه للشراء

 17.92 جنيه للبيع

 

ومن الجدير بالذكر أن الدولار يعد العملة الرسمية فى الولايات المتحدة الأمريكية ويساوى 100 سنت، ويرمز له بالرمز USD أو $، وهو من أكثر العملات تغيراً على مستوى العالم فى سعرها بشكل يومى، كما انه العملة الأولى دولياً فى التعاملات النقدية.

 

    

 

 

 

 


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