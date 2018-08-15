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رئيس "مياه الجيزة" فى كفر طهرمس للتأكيد على توفير المياه بالمنطقة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 09:55 م
رئيس "مياه الجيزة" فى كفر طهرمس للتأكيد على توفير المياه بالمنطقة جانب من الجولة
كتب أحمد حسن
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توجه المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، لمنطقة كفر طهرمس، وذلك للتأكيد على توفير سيارات المياه بالمنطقة وملء خزانات العمارات.

 
وتفقد بدوى عددا من الشوارع بكفر طهرمس، أبرزها شارع الشيخ زايد، وعدد من الشوارع الأخرى، والتقى عددا كبيرا من الأهالى وطالبهم بالتواصل المستمر مع قيادات الشركة حال ظهور أى اشكاليات بالمنطقة.
 
كان المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، قد أكد أنه جارٍ تنفيذ عدد 3 مشروعات مياه بالمحافظة وذلك للحد من أزمة نقص المياه التى تعانى منها عدد كبير من المناطق بالمحافظة، مضيفا أن المشروعات الجارى تنفيذها تصل طاقتها الإنتاجية نحو 220 ألف متر مكعب يوميا.
 

 


 


 


 


 

 


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