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رئيس مصر للطيران: نقلنا بنهاية رحلات اليوم 64 ألف حاج على متن 337 رحلة جوية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:43 ص
رئيس مصر للطيران: نقلنا بنهاية رحلات اليوم 64 ألف حاج على متن 337 رحلة جوية مطار القاهرة
كتب محمود عبد الغنى
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صرح الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأنه فى ضوء توجيهات الفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى وبمجهودات العاملين بمصر للطيران تمكنت الشركة من نقل 64 ألف حاج إلى كل من جدة والمدينة المنورة لهذا العام 1439هـ/2018مـ، وذلك على متن 337 رحلة جوية بأعلى معدل فى انتظام الرحلات وسهولة فى إنهاء إجراءات سفر الحجاج، وهو ما نطمح أن تكون عليه مرحلة العودة بإذن الله، والتى من المقرر بدايتها فى 27 اغسطس الحالى.

 

وفى السياق ذاته، قال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه تغادر اليوم بعثة عمل من مصر للطيران إلى جدة والمدينة تضم أكفأ العناصر فى مختلف التخصصات لتكون فى شرف توديع الحجاج فى مرحلة العودة وإنهاء إجراءاتهم فى المطارات السعودية.

 

 ودعا عزت الحجاج بضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد بمطار جدة قبل إقلاع الرحلة بـ8 ساعات ومن مطار المدينة المنورة بـ6 ساعات، الالتزام بحمل حقيبتين فقط وزن الواحدة 23 كجم وحقيبة يد وزنها 8 كجم، بالإضافة إلى مياه زمزم المغلقة والمعتمدة رسمياً مع عدم اصطحاب الزكائب والأجولة القماشية.

 


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