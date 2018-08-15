رئيس كوريا الجنوبية: سنسعى إلى إقامة علاقات مستقبلية مع اليابان

سول (أ ش أ)

صرح رئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن، بأن بلاده ستسعى إلى إقامة علاقات مستقبلية مع اليابان، ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية عن مون قوله - فى خطاب ألقاه خلال احتفال اقيم اليوم الأربعاء، فى سول بمناسبة تحرير شبه الجزيرة الكورية من الحكم الاستعمارى اليابانى قبل 73 عاما- إنه اتفق مع رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى على التعاون عن كثب لضمان السلام والازدهار فى شبه الجزيرة الكورية وشمال شرق آسيا.

وأعرب الرئيس الكورى الجنوبى عن أمله فى أن يؤدى هذا التعاون إلى تحسين العلاقات بين اليابان وكوريا الشمالية.