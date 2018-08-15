رئيس الوزراء يقرر إجازة عيد الأضحى من 20 إلى 24 أغسطس

كتبت هند مختار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بأن تكون الفترة من يوم الاثنين الموافق 20 من أغسطس عام 2018 ميلادية، حتى يوم الجمعة الموافق 24 من نفس الشهر إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى التهنئة لجموع المصريين داخل مصر وخارجها بهذه المناسبة الكريمة، متمنيا لمصر وشعبها والأمتين العربية والإسلامية دوام الاستقرار والرخاء.