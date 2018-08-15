رؤوس الإرهاب تلتقى.. "تميم" فى أنقرة لدعم "أردوغان" بعد انهيار الليرة

(أ ف ب)

غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى إلى تركيا للقاء حليفه الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، فى استعراض واضح للدعم فى حين تواجه أنقرة أزمة تدهور عملتها الوطنية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الأمير سيناقش مع نظيره التركى العلاقات الثنائية وسبل توطيد التعاون الاستراتيجى القائم بين البلدين فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشهدت الليرة التركية تراجعا حاداً فى قيمتها خلال الأيام الأخيرة عقب إعلان الرئيس الأميركى دونالد ترامب الجمعة أن واشنطن ستضاعف الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم التركيين، حيث جاء تحرك واشنطن جراء خلاف بسبب إصرار تركيا على مواصلة اعتقال قس أميركى تم توقيفه قبل عامين.

وشهدت العلاقات التركية القطرية تقاربا اقتصاديا وسياسيا لافتا خلال السنوات الأخيرة، ولدى الدوحة استثمارات فى تركيا تبلغ قيمتها 20 مليار دولار، بحسب أرقام صدرت الشهر الماضى فى وقت تعد أنقرة فى مقدمة الجهات المصدرة إلى الدولة الخليجية.

ويعتقد أن العديد من الاستثمارات القطرية قد تكون فى خطر جراء الأزمة فى تركيا.