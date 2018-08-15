خلافات أسرية وراء مقتل شاب على يد شقيقى زوجته بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة وأقوال شهود العيان في حادث مقتل شاب بمنطقة بشتيل بأوسيم، أن المجنى عليه " محمد. ح " توجه إلى مسكن أسرة زوجته لحل خلاف عائلى بعد ترك زوجته مسكن الزوجية وعودتها لمسكن أسرتها، إلا أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين اثنين من أشقاء زوجته، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها أحدهما النار عليه مما أسفر عن مقتله، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

وذكر جيران المتهمين أن أسرة المتهمين تركوا مسكنهم خشية تعرضهم للانتقام من جانب أسرة الضحية، وعينت مديرية أمن الجيزة خدمة أمنية لمتابعة تطورات الحادث ومنع وقوع أي اعتداء.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري بأوسيم.

فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه يدعي " محمد. ح " وأن أشقاء زوجته وراء مقتله بسبب خلافات أسرية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.