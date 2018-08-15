خادمة تقفز من الطابق الرابع هربا من تعذيب سيدتها بخلع أظافرها بمصر الجديدة

شهدت منطقة مصر الجديدة، واقعة تعذيب بشعة، بأن قامت ربة منزل بتعذيب خادمتها بخلع أظافرها وقص شعرها، والاعتداء عليها بالضرب، وهو ما دفع الخادمة للقفز من الطابق الرابع هربا منها، واعترفت ربة المنزل بتعذيب الخادمة والاعتداء عليها بزعم تعليمها كيفية العناية بالنظافة، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارا من شرطة النجدة بسقوط سيدة من علو أمام عقار بشارع النزهة، وبالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها "ميترت.ن.ا" 31 سنة، خادمة، ومقيمة بالعقار، وبها إصابات عبارة عن "جرح قطعى بفروة الرأس، وكدمات متفرقة بالجسم، وتسلخات أسفل العينين، خلع أظافرها، وقص شعرها، أثار عضة باليد اليمنى".

وبسؤالها قررت بأنها تعمل كخادمة طرف "فاطمة أ ك" 56 سنة، ربة منزل، وأضافت بأن ربة المنزل دائمة التعدى عليها بالضرب والتعذيب، حيث قامت بالتعدى عليها واحتجازها داخل الشقة عملها والخروج وحال عودة المتهمة قامت بالقفز من النافذة خوفا من معاودة التعدى عليها مرة اخرى.

وتأيدت الواقعة بشهادة "صابر س ع" 37 سنة، حارس العقار محل الواقعة، وبسؤال المشكو فى حقها اعترفت بقيامها بتعذيب المجنى عليها والتعدى عليها بالضرب بدعوى تعليمها كيفية العناية بالنظافة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7150 لسنة 2018م جنح القسم، وتولت النيابة التحقيق.