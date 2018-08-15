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حملة لضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة بالجيزة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:18 ص
حملة لضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة بالجيزة مديرية أمن الجيزة
كتب ــ بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أسفرت عن ضبط 32 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص، بالإضافة إلى تنفيذ 125 حكما قضائيا. 

 

واستهدفت الحملة قطاعي جنوب وشمال الجيزة، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، حيث تم إزالة 545 مخالفة تعد وإشغال طريق، وتنفيذ قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل. 


كما حرر ضباط شرطة التموين  46 قضية تموينية، تم التحفظ خلالها على كميات من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر، وإغلاق منشآت غير مرخصة، بالإضافة إلى ضبط عدد من البائعين لحيازتهم مواد غذائية وأسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


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