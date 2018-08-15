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حملات رقابية على شركات تعبئة المواد التموينية والبدالين التموينيين بأسيوط

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 02:44 م
حملات رقابية على شركات تعبئة المواد التموينية والبدالين التموينيين بأسيوط حملات رقابية على شركات تعبئة المواد التموينية
أسيوط - ضحا صالح
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قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إن الحملات التموينية والرقابية على المنشآت الخاصة بتعبئة المواد التموينية والبدالين التموينيين أسفرت عن تحرير 8 محاضر تموينية وضبط 9.5 طن سكر ناقص الوزن بمركز ديروط قبل توزيعها وبيعها فى الأسواق، وذلك فى إطار تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الأسواق والمحال التجارية بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والأحياء لضمان وصول الدعم لمستحقيه والضرب بيد من حديد على ايدى المخالفين وتجار السوق السوداء.

 

وأشار محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى أنه تم تنظيم عدة حملات مفاجئة على بعض المنشآت الخاصة بتعبئة المواد التموينية لمراقبة مدى التزامها بالقوانين التموينية وتم خلالها تحرير 8 محاضر تموينية ضد عدد ثلاث من أصحاب مصانع تعبئة وتغليف السكر المعبأ لصالح وزارة التموين وكذا 3 محاضر ضد بدالين تموينيين وذلك لمخالفتهم القوانين والقرارات التموينية، وكذا لغلق المحلات فى الأوقات المحددة من قبل مديرية التموين وتم مصادرة كمية من السكر مقدارها تسعه طن ونصف طن على ذمة القضايا المحررة لحين صدور قرار النيابة.

 

ومن جانبه أضاف العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط، أنه بالتنسيق مع حملات مديرية التموين تم تحرير المحضر رقم 949 جنح أ.د.ط ديروط ضد صاحب احدى شركات تعبئة المواد الغذائية وتم ضبط 5 أطنان سكر تموينى ناقص الوزن وضبط 3 أطنان سكر تموينى ناقص الوزن لدى شركة أخرى كما تم تحرير المحضر رقم 950 جنح أ.د.ط ديروط ضد تاجر تموينى بقرية صنبو وضبط كيمية كبيرة من السكر التموينى ناقص الوزن وضبط 6.5 طن سكر ناقص الوزن بمركز ديروط وجارى العرض على النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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