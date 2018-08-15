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الأربعاء، 15 أغسطس 2018 06:00 م
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حكومة إندونيسيا تقدم مساعدات إنسانية لنازحى جزيرة لومبوك بعد زلزال مدمر

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:59 م
حكومة إندونيسيا تقدم مساعدات إنسانية لنازحى جزيرة لومبوك بعد زلزال مدمر زلزال جزيرة لومبوك
جاكرتا /أ ش أ/
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قدمت الحكومة الإندونيسية، مساعدات إنسانية إلى نازحى جزيرة (لومبوك) بعد أن دمر الزلزال منازلهم.

وذكرت قناة "العربية الحدث"، أن الحكومة قدمت مساعدات غذائية إلى حوالى 7 آلاف شخص فى مخيم منطقة (كاكايت)، بالإضافة إلى توفير خدمات طبية يحتاجها سكان المخيم.

ويأمل النازحون فى أن تسهم الحكومة ببناء منازل المتضررين فى أقرب وقت.

وتشير التقديرات الحكومية إلى أن عدد النازحين بلغ نحو 170 ألف شخص.

وقد تسببت الهزة الأرضية التى وقعت فى الـ 5 من أغسطس الجارى وبلغت قوتها سبع درجات على مقياس ريختر فى إصابة مئات الأشخاص وتشريد عشرات الآلاف الآخرين من منازلهم.

 

 


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زلزال جزيرة لومبوك




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