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حبس 7 قيادات إخوانية 15 يوما بتهمة عقد اجتماع تنظيمى داخل ميكروباص بالبحيرة

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:19 م
حبس 7 قيادات إخوانية 15 يوما بتهمة عقد اجتماع تنظيمى داخل ميكروباص بالبحيرة المتهمون بعد ضبطهم من الأجهزة الأمنية
كتب – أحمد متولي
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أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارا بحبس 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، حول تورطهم فى عقد اجتماعا تنظيميا لمناقشة إعادة أنشطتهم العدائية داخل ميكروباص 7 ركاب بمحافظة البحيرة.

 

والمتهمون هم كل من: محمد عبد الله محمد الركيبى، وعلى محمد عبدالحميد الحلاج، وعبد الحميد أبوالنجا حامد أبوالنجا، ومحمد حسن محمد، ورمضان عطية عبد المولى السقا، وصلاح فتحى عبدالفتاح الدمرداش، وحسن أنصارى محمود سعد.

 

وذكرت الأجهزة الأمنية، أن المتهمين من كوادر جماعة الإخوان بمحافظة البحيرة، عقدوا اجتماعا تنظيميا لمناقشة سبل إعادة أنشطتهم العدائية، ولجأوا إلى اتخاذ ميكروباص 7 راكب بنطاق مركز المحمودية مقرار لعقده، للتخفى خشية الرصد الأمنى.

 

وقالت وزارة الداخلية فى بيان سابق، أنها عثرت بحوزتهم على العديد من الأوراق التنظيمية، والوسائط الإلكترونية التى تحوى التكليفات الصادرة لهم لتنفيذ مخططاتهم، بالإضافة إلى مبالغ مالية كبيرة بعملات مختلفة وأجهزة حاسب آلى .

 

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السيارة المستخدمة فى عقد الاجتماع التنظيمى
 
 
المتهمون بعد ضبطهم من الأجهزة الأمنية
المتهمون بعد ضبطهم من الأجهزة الأمنية

 


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