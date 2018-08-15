حبس ممرض 4 أيام لشروعه فى سرقة جهاز من المعهد القومى للسكر

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية برئاسة المستشار حاتم الخطيب، حبس ممرض 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع فى سرقة جهاز خاص بالمعهد القومى للسكر، وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

وتعود تفاصيل القضية عندما تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب أثناء مرورهم بشارع القصر العيني من ضبط "محمود ص 33 سنة"، مساعد ممرض بالمعهد القومي للسكر والغدة الصماء، ومقيم أشمون بالمنوفية، والسابق اتهامه في القضية رقم 13620 لسنة 2004م أشمون "خيانة أمانة" وبحوزته جهاز تحويل كهربائي خاص بالتحاليل الطبية "مجهول المصدر".

وبمناقشته عن مصدر الجهاز اعترف بسرقته من داخل المعهد عمله بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء "عمر حسن"، 32 سنة فرد أمن بالمعهد، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بما سبق.