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حبس عاطل 4 أيام حاول ترويج ربع كيلو حشيش فى حلوان

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 04:48 م
حبس عاطل 4 أيام حاول ترويج ربع كيلو حشيش فى حلوان حشيش - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
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أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بالاتجار فى المخدرات والعثور بحوزته ما يقرب من ربع كيلو حشيش.

 كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد قيام "ا.م" 40 سنة عاطل، بالاتجار فى المخدرات بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات اللازمة تبين صحة المعلومات وتم بإعداد الأكمنة اللازمة القبض عليه وعثر بحوزته على عدد من لفافات الحشبش المخدر وزنت ما يقرب من 250 جراما.

وبمواجهته اعترف بحيازة المخدرات بقصد الاتجار، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

 


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