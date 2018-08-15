حبس حداد قتل والد و والدة زوجته حرقًا وأصاب ٣ آخرين بالمعادى

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس حداد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل والد ووالدة زوجته حرقًا، وإصابة 3 آخرين على خلفية وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تلقى رجال مباحث قسم شرطة المعادى، بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة بمنطقة كوتسيكا، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.

ومن خلال التحريات تبين أن العقار مكون من 3 طوابق، ونشب الحريق بشقة بالطابق الأول، مما أدى لاحتراق محتويات الصالة بالكامل وإصابة قاطنيها كل من "م.ب" 36 سنة، عامل رخام، "مالك الشقة"، مصاب بحروق متفرقة بالجسم، وزوجته "س.م" 32 سنة، ربة منزل، مصابة بكسر بالفقرة القطنية الأول والحوض، ووالدها "م.أ" 60 سنة، بالمعاش، توفى إثر إصابته بحروق متفرقة بالجسم، ووالدتها "ه.م" 52 سنة، ربة منزل، "مصابة بحروق بالقدمين"، وتوفيت بعد للواقعة متأثرة بإصابتها، و"ع.م" 8 سنوات، طالب، مصاب بحروق بالقدمين، "نجل الأول والثانية ".

وبالفحص تم التقابل مع "س.م" 30 سنة، ربة منزل، شقيقة المصابة الثانية، والتى قررت بأنها أثناء تواجدها صحبة والديها بشقة شقيقتها فوجئت بحضور زوجها "ر.ق" 38 سنة، حداد كريتال، لحل خلافات زوجية قائمة بينهما وأثناء ذلك حدثت بينهم مشادة كلامية قام على أثرها الأخير بالانصراف وعاد مرة أخرى وبحوزته جركن بداخله سائل البنزين وسكب كمية منه على باب الشقة وأضرم النيران به وأثناء محاولة المصابين فتح الباب قام بسكب كمية أخرى بالصالة محدثًا التلفيات والإصابات المشار إليها والتى أودت بحياة الثالث، وفر هاربًا.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التى يتردد عليها المتهم، وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.