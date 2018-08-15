جهاز مشروعات الصرف بالإسكندرية يرفع كفاءة محطة التنقية الشرقية لـ 40%

الإسكندرية - جاكلين منير

تعد محطة التنقية الشرقية بالإسكندرية أكبر محطات بالمحافظة، وتعمل على تنقية مياه الصرف الصحى من الشوائب والمخلفات الصلبة للصرف وإعادة استخدامها وضخها فى مصارف مياه الرى لاستخدامها فى رى الظهير الريفى شرق الإسكندرية.



ويقول المهندس إبراهيم منصور رئيس جهاز مشروعات هيئة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن محطة التنقية الشرقية تعد من أكبر محطات التنقية بالإسكندرية حيث تستقبل المحطة 40% من مياه الصرف بالمحافظة.



وأشار رئيس جهاز مشروعات هيئة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه تم رفع كفاءة المحطة خلال السنوات الماضية من 400 ألف متر مكعب إلى 850 ألف متر مكعب فى اليوم، ويتم خلالها تنقية مياه الصرف الصحى وفصل المخلفات الصلبة ومعالجة المياه بأحدث الطرق الحديثة لإنتاج مياه صالحة لإعادة استخدامها فى الرى، مؤكدا على أنها مياه معالجة ولا تمثل أى خطورة على صحة الإنسان.

وقال المهندس إبراهيم منصور، أن المحطة تنقسم إلى عدة أحواض تقوم بأعمال التنقية وفصل المخلفات الصلبة (الحماة) والتى يتم نقلها حاليا إلى المدفن الصحى بالعامرية، فى حين جار تنفيذ مشروع ضخم لإعادة استخدام المخلفات الصلبة فى توليد الكهرباء بمنحة من الوكالة الفرنسية للاشتراك مع الدولة المصرية.



