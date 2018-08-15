"جهاز الخدمة الوطنية" يكشف عن نسبة مساهمة القطاع الخاص فى إنتاج الأسمنت

كتب ــ سمير حسنى - محمد شرقاوى

قال اللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إن مصر كانت من أوائل الدول التى أنشأت مصانع لإنتاج الأسمنت، وذلك فى عام 1911، حيث أقيم أول مصنع بمنطقة المعصرة فى حلوان، وتوالى تأسيس الشركات المصرية لإنتاج الأسمنت، مشيرا إلى ان عدد المصانع المنتجة للاسمنت وصل إلى 23 مصنعا فى عام 2017.

وأضاف مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فى كلمته خلال افتتاح مجمع مصانع بنى سويف، بحضور الرئيس السيسي، أن القطاع الخاص يساهم بنحو 80 % من الإنتاج، والباقى تنتجه شركات القطاع العام، مبينا أن حجم الانتاج الفعلى خلال العشر سنوات الماضية تطورا مناسبا لمتطلبات الاستهلاك المحلى، متابعا: 2013 بلغ الانتاج المحلى 50.8 مليون طن، وحجم الاستهلاك 50.1 مليون طن.

وتابع اللواء مصطفى أمين، بلغ حجم الانتاج فى 2015 54.1 مليون طن، والاستهلاك 53.9 مليون طن، وفى 2017 بلغ الانتاج 54.9 مليون طن، بينما بلغ حجم الاستهلاك 53.8 مليون طن.