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جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم بتصنيف شنغهاى الصينى 2018

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 12:26 م
جامعة القاهرة ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم بتصنيف شنغهاى الصينى 2018 الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة احتلت موقعًا متميزًا ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف شنغهاي الصينى لعام 2018، وفقًا للتقرير الذى تم نشره فجر الأربعاء 15 أغسطس، الذى يحتوى على ترتيب أفضل 1000 جامعة عالمياً.

وأضاف الخشت، أن التقرير أظهر أن جامعة القاهرة، هى الجامعة المصرية الوحيدة التى ظهرت فى هذا التصنيف فى الفئة 401 إلى 500، وكذلك تفوقت على عدد من الجامعات ذات الشهرة العالمية، مشيرًا إلي أن تواجد الجامعة وإحتفاظها بمكانتها ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فى التصنيف الصينى لعام 2018، وللمرة الثامنة على التوالى، يُعد انجازًا عالميًا هامًا وفقًا لما أظهره التقرير من خروج عدد من الجامعات العالمية فى هذه الفئة، ويعود ذلك إلى جهود الجامعة وأساتذتها فى مُجمل الأنشطة البحثية والتعليمية للتواجد فى قائمة أفضل الجامعات الدولية.

يُشار إلى أن تصنيف شنغهاى من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات ويعتمد على معايير موضوعية يمكن قياسها، وتلك المعايير تتضمن حجم ونوعية البحوث العلمية المنشورة لأعضاء هيئة التدريس فى الدوريات والموسوعات العلمية الدولية، إلى جانب جودة هيئة التدريس، ومستوى الآداء الأكاديمى، ومستوى الخريجين.

وأكد الخشت، أن جامعة القاهرة تقوم بتطوير خطط تستهدف التواجد فى التصنيفات العالمية المتنوعة، ومن بينها دعم المشروعات البحثية التطبيقية، وتحفيز أعضاء هيئة التدريس على نشر بحوثهم العلمية على المستوى الدولى باللغة الإنجليزية، إلى جانب المشاركة البحثية الدولية. كما أنشأت الجامعة مجلة علمية دولية بإسمها وصل معامل التأثير لها عام 2018 إلى 4.32.

 


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تصنيف دولى

شنغهاى الصينى




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