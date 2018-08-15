جامعة الإسكندرية تحتل المركز الثانى بعد القاهرة محليا بتصنيف شنغهاى الصينى

الإسكندرية- هناء أبو العز

أعلن الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، تقدم الجامعة هذا العام فى تصنيف شنغهاى الصينى "Academic Ranking of World Universities" لعام 2018، حيث تقدمت جامعة الإسكندرية فى الترتيب العالمى، وأصبحت فى الحزمة 601ـ 700 مقارنة بالعام الماضى، والذى شغلت فيه المرتبة 701 ـ 800، وبذلك تأتى فى المرتبة الثانية فى الترتيب المحلى بعد جامعات القاهرة، التى احتلت المرتبة 401 ـ 500، وجاءت جامعة عين شمس فى المركز الثالث، حيث شغلت المرتبة من 701 ـ 800.

وأكد رئيس الجامعة، على أهمية هذا التصنيف باعتباره أقدم وأهم التصنيفات العالمية للجامعات، وينشر سنويا فى شهر أغسطس.

وأضاف أن عدد الجامعات المصرية المدرجة فى هذا التصنيف قد ارتفع جامعتين هذا العام مقارنة بالعام الماضى 2017، وأصبحوا خمس جامعات، هم جامعات القاهرة والإسكندرية وعين شمس والمنصورة وبنى سويف.

وأشار إلى أن عدد الجامعات على مستوى العالم بلغ أكثر من 30 ألف جامعة، تم تقييم ألف جامعة منهم فى هذا التصنيف، مؤكدا أن وجود جامعة الإسكندرية فى هذه المنافسة ضمن الألف جامعة الأولى يعنى أن جامعة الإسكندرية فى أعلى 3% من جامعات العالم.