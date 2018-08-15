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تموين بورسعيد تعلن توفير 20 منفذا لبيع اللحوم بالأسعار التعاونية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 08:03 ص
تموين بورسعيد تعلن توفير 20 منفذا لبيع اللحوم بالأسعار التعاونية ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
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أكد ناصر ثابت وكيل وزارة مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، بأنه فى إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظة ووزارة الزراعة ومشروع تربية الماشية بالقابوطى، تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة بأسعار تعاونية للحيلولة من ارتفاع الأسعار بالأسواق.
 
مؤكدا بأنه بدء بالفعل طرح اللحوم الواردة من الخارج، تحت إشراف وزارة الزراعة، والتى يتم تربيتها بمشروع تربية الماشية بمنطقة حظائر القابوطى لطرحها بالمنافذ، بسعر يبدء من 90 لــ 110 جنيه للكيلو المشفى للمستهلك بمناسبة عيد الأضحى.
 
وقال إن هناك 20 منفذا من بينهم 11 منفذا للقوات المسلحة منتشرة بجميع الأحياء، لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم، أما المنافذ الـ 9 التى قامت المحافظة بتخصيصها وزعت كالأتى، منفذ ميدان الجامع الكبير والشيخ الشعراوى والعبور ببورفؤاد، ومنفذ النصر بجوار قصر الثقافة بحى المناخ، ومنفذ حى العرب أمام سوق السمك، ومنفذ الشرطة بحى الزهور، ومنفذ منطقة مساكن اللنش، ومنفذ بمنطقة الحاسب الآلى بحى المناخ، ومنفذ المستودع بمنطقة القابوطى بحى الضواحى.
 
وأضاف ثابت، بأنه تم طرح كميات من اللحوم السودانى بجميع فروع الجزارة بالشركة العامة لتجارة الجملة "دلتا ماركت" بسعر 85 جنيه للكيلو المشفى، فضلا عن اللحوم البرازيلى المجمدة التى تباع بسعر 45 لـ60 جنيه، بجانب بيع اللحوم البلدية الحمراء والمشفاة لمواجة الاستهلاك.
 
ومن جهة أخرى، أكد بأن الجهات المعنية بمديرية الصحة وإدارة التفتيش البيطرى، تكثف الرقابة على اللحوم المعروضة بالأسواق، للتأكد من سلامة اللحوم والمصنعات، للوقوف على مدى صلاحياتها للاستهلاك الآدمى، فضلا عن مراقبة الأسعار والأوزان .
 

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