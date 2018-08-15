"تموين القليوبية" تشن حملات لمراقبة الأسواق وتوفير اللحوم بـ100مجمع استهلاكى

القليوبية - نيفين طه

أكد عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن المديرية تقوم بشن حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة أسعار اللحوم والماشية.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه يتم التنسيق مع الطب البيطرى لمراقبة أسواق الماشية للتأكد من سلامتها وخلوها من أى أمراض حرصا على حياة المواطنين، بجانب توفير اللحوم بـ1000 شنطة بالمجمعات استهلاكية بالمحافظة لمواجهة غلاء الأسعار.

على الجانب الآخر، تشهد أسواق بيع الماشية بمحافظة القليوبية، حالة ركود بسب ارتفاع أسعار الماشية، وأرجع التجار سبب الركود إلى ارتفاع أسعار أعلاف التسمين، وانتشار بعض الأمراض مثل الجلد العقدى والحمى القلاعية، مما تسبب فى عزوف كثير من المواطنين عن الشراء، بجانب التى تسببت فى موت عدد من الماشية مما أثر أيضا على ارتفاع أسعارها.

وأشار على محمد، تاجر ماشية، إلى انخفاض عملية البيع بالأسواق، إلى أن أسعار كيلو الخراف الحية تتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠ جنيهًا، بحسب نوعها، وكيلو العجول بين ٥٥ إلى ٦٠ جنيهًا.

وأوضح "محمود رمزى" تاجر، أن ارتفاع أسعار الماشية والماعز، دفع المواطنين يذهبون لشراء اللحوم بالكيلو من الجزارين وتسبب فى خسائر للتجار والمربيين.