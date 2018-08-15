تعرف على مطلب أسرة طفل المنوفية المبتور عضوه من وزير الصحة

كتب كريم كشك - محسن البديوى

طالب جد طفل المنوفية، والذى بُتر عضوه الذكرى، بسبب خطأ طبى فى عملية الطهارة، وزير الصحة بعلاج الطفل بالخارج على نفقة الدولة، إذا لم تستطيع الجهات المعنية علاجه فى مصر.

وأوضح "جد الطفل"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "آخر النهار"، والذى يقدمه الإعلامى معتز الدمرداش، والمذاع عبر فضائية "النهار وان"، مساء اليوم الأربعاء، أن "الغرغرينة" ستؤثر على باقى جسد الطفل، مؤكدًا أنه يحتاج إلى علاج عاجل.

وأشار "جد الطفل المبتور عضوه، إلى أن شقيقه التوأم، والذى أجرى نفس العملية معه، يعانى أيضًا من بعض المشاكل الطبية بسبب العملية التى أجريت لهما.