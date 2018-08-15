video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على خريطة الدعم فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 - 2019

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 07:04 م
تعرف على خريطة الدعم فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب – أحمد يعقوب
إضافة تعليق
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن فاتورة الدعم وصلت إلى 334 مليار جنيه، قائلًا "لو أنا ما بدفعش الدعم، كنت أقدر أعمل مشروعات استثمارية فى سنة واحدة، ولكن أنا مقدرش ألغى الدعم لأن لازم أحافظ على التوازن الاجتماعى فى الدولة".. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير خريطة الدعم فى الموازنة العامة الحالية.
 
والدعم فى الموازنة العامة للدولة هو موارد مالية تتحملها الحكومة لتخفيض أسعار السلع لصالح المواطن، أو لدعم قطاع اقتصادى محدد أو صناعة، ومن أهم السلع المدعومة، المواد البترولية والكهرباء والسلع التموينية وغيرها.
 
وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيردات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام.
 
وبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018.
 
- إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332 مليار جنيه وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019.
 
- إجمالى دعم المواد البترولية 89 مليار جنيه.
 
 - إجمالى دعم قطاع الكهرباء 16 مليار جنيه وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019.
 
- إجمالى دعم السلع التموينية 86 مليار جنيه. 
 
- دعم الصادرات 4 مليارات جنيه وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019.
 
WhatsApp Image 2018-08-15 at 6.47.35 PM

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس يفتتح مجمعات صناعية فى بنى سويف ويتفقد "حديد المصريين".. السيسى من مجمع مصانع الشركة الوطنية للأسمنت: مسار الإصلاح صعب وقاسٍ ويحتاج لمتابعة دقيقة.. لو أنا ما بدفعش الدعم كنت أقدر أعمل مشروعات استثمارية

السيسى من بنى سويف: "فاتورة الدعم وصلت إلى 334 مليار جنيه ومقدرش ألغيه".. ومشروع زراعى بـ 4 محافظات خلال شهرين.. مجمع الأسمنت يوفر 2000 فرصة عمل مباشرة و10 آلاف غير مباشرة.. وكل حاجة معمولة زى الكتاب ما بيقول

أخبار الاقتصاد

الموازنة العامة

العام المالى 2018 – 2019

وزير المالية

الدعم




لا تفوتك
صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

صور.. الرئيس السيسى يزيح الستار عن أكبر مجمع مصانع للأسمنت بالشرق الأوسط ببنى سويف

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

"القوي العاملة" تحذر المعلمين المصريين من عقود العمل الوهمية بالكويت

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

كيف استعدت الحكومة لمواجهة تعديات الأراضى خلال إجازة عيد الأضحى.. "الزراعة": طوارئ بـ27 مديرية وغرامة 100 ألف جنيه والحبس 5 سنوات وإزالة المخالفة على نفقة المتعدى.. وغرف عمليات وخط ساخن لتلقى بلاغات المواطنين

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

لماذا لا تنضب مياه بئر زمزم؟.. أستاذ جيولوجيا يشرح: الخزان ينتمى إلى نوعية المياه الجوفية المتجددة والسبل لتجدده متاحة ولن يجف إلا بهذه الشروط.. وعضو البحوث الإسلامية يؤكد: معجزة دينية لها قدسيتها

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

أجيرى يصل القاهرة اليوم لبدء مشواره مع منتخب مصر

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

مش هتاخد دقيقة.. 5 طرق هتخلصك من تشققات الشفايف فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة