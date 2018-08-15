تعرف على خريطة الدعم فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 - 2019

كتب – أحمد يعقوب

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن فاتورة الدعم وصلت إلى 334 مليار جنيه، قائلًا "لو أنا ما بدفعش الدعم، كنت أقدر أعمل مشروعات استثمارية فى سنة واحدة، ولكن أنا مقدرش ألغى الدعم لأن لازم أحافظ على التوازن الاجتماعى فى الدولة".. ويرصد "اليوم السابع" فى هذا التقرير خريطة الدعم فى الموازنة العامة الحالية.

والدعم فى الموازنة العامة للدولة هو موارد مالية تتحملها الحكومة لتخفيض أسعار السلع لصالح المواطن، أو لدعم قطاع اقتصادى محدد أو صناعة، ومن أهم السلع المدعومة، المواد البترولية والكهرباء والسلع التموينية وغيرها.

وتعد الموازنة العامة للدولة، أهم وثيقة مالية واقتصادية تعدها الدولة كل عام ممثلة فى أجهزة وزارة المالية، وتتضمن قوائم تفصيلية حول المصروفات العامة والإيرادات المتوقع تحصيلها وتشمل الإيردات الضريبية والجمركية وغيرها، ويتم إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى كل عام.

وبدأ العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 - 2019 فى 1 يوليو 2018.

- إجمالى الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المستهدفة 332 مليار جنيه وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019.

- إجمالى دعم المواد البترولية 89 مليار جنيه.

- إجمالى دعم قطاع الكهرباء 16 مليار جنيه وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019.

- إجمالى دعم السلع التموينية 86 مليار جنيه.

- دعم الصادرات 4 مليارات جنيه وذلك فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018 – 2019.