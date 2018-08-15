"تصديرى الصناعات الكيماوية" يتوصل لاتفاق بين مصنعى الفيبر وموردى البلاستيك على نظام التسعير

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أعلن خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية أنه جاري حاليا وضع نظام دقيق لعملية بيع وشراء الخامات المحلية المستخدمة في صناعات البلاستيك ، مشيرا إلى أنه سيكون هناك سعر معلن للخامات يتم تغييره بعد اتفاق الموردين للخامة والمصنعين وبمقتضى الظروف.

جاء هذا خلال اللقاء الذي عقده أبو المكارم في حضور عدد من ممثلي المصانع المنتجة للفيبر وموردي ومصانع غسيل الزجاجات البلاستيكية المستخدمة في إنتاج الفيبر بعد إعاده تدويره، والذي تم خلاله الاتفاق على تثبيت سعر طن الزجاجات البلاستيكية لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية نوفمبر الماضي لتصل لنحو 5.5 ألف جنيه للطن المكبوس، ونحو 9.5 ألف جنيه للطن المغسول، كما تضمن التزام الطرفين بالتنسيق والتشاور قبل رفع الأسعار، وذلك وفقا للمستجدات والمتغيرات في السوق .

وقال أبو المكارم إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع سعر طن الزجاجات البلاستيكية المستخدم في تصنيع الفيبر خلال الفترة الماضية بنحو ألفي جنيه بدون سابق إنذار، مما أدى إلى شكوى أصحاب مصانع تصنيع الفيبر من موردي الخامة ، منوها إلى رفع الأسعار بشكل فجائي ودون سابق إنذار ، إضافة إلى تخزين الخامة وتعطيش السوق ، مما تسبب لهم في العديد من المشاكل، وتهديدهم باللجوء إلى استيراد الخامة مما يلحق الضرر بتجار وموردي الخامات .

وأضاف أن مصر الدولة الوحيدة التي لا تمتلك نظاما لوضع أسعار لتوريد وبيع الخامات المنتجة محليا، مشيرا إلى وجود منظمة عالمية تقوم بوضع ٣ أسعار عالمية لخامات البلاستيك (سعر في أوروبا والثاني في شرق آسيا والثالث في الولايات المتحدة الإمريكية).

وأوضح أبو المكارم أن وزارة الصناعة والتجارة رفضت طلبا بوقف تصدير أي مخلفات للبلاستيك باعتباره أنه مخالف لاتفاقيات التجارة العالمية، فضلا عن أن هناك رسم صادر يصل إلى حوالي 5 آلاف جنيه للطن.مشيرا إلى أنه تم الاتفاق ما بين وزارتي البيئة والصناعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات على تسهيل عملية استيراد مخلفات البلاستيك.