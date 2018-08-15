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تركيا ترفض مجددا الافراج عن القس الأمريكى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:25 ص
تركيا ترفض مجددا الافراج عن القس الأمريكى رجب طيب أردوغان
أ ف ب
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رفضت محكمة تركية الاربعاء طلبا جديدا للافراج عن القس الأميركى أندرو برونسون الذى يثير احتجازه أزمة حادة فى العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقررت محكمة مدينة إزمير رفض الطلب مؤكدة أن برونسون سيبقى قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمى.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قد قالت إن الرئيس دونالد ترامب مستاء جدا من عدم إطلاق سراح القس برونسون وباقى موظفى السفارة الأمريكيين، وأن واشنطن ستواصل مطالبة تركيا بفعل الأمر الصائب.

وطالب القس الأمريكى - الذى يخضع للمحاكمة فى تركيا لاتهامات بالإرهاب - وفقا لقناة (الحرة)الأمريكية المحكمة بأن توقف أى تدخلات سياسية غير قانونية، وأن ترفع أحكام الرقابة القضائية المفروضة عليه.


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القس الامريكى

تركيا

القس المحتجز فى تركيا

ترامب

اطلاق سراح




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