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تخصيص 64 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى فى دمياط

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:29 ص
تخصيص 64 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى فى دمياط الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
دمياط - معتز الشربينى
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أكد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط ، أن مديرية الأوقاف انتهت من وضع خطة الاستعداد لعيد الاضحي ، لتحديد المساجد وساحات الخلاء المخصصة لصلاة العيد.

وأضاف المحافظ فى بيان ،أنه تم تخصيص 64 مسجدا وساحة خلاء مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك ، موزعة على 6 إدارات من بينها 18 ساحة ومسجد بإدارة دمياط فى مقدمته أكبر ساحة خلاء وهى ساحة ميدان الساعة بمدينة دمياط، كما تم تخصيص 6 ساحات بإدارة الروضة و10 ساحات بإدارة الزرقا، و14ساحة بإدارة كفر سعد و7 ساحات بإدارة فارسكور و9ساحات بإدارة كفر البطيخ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خطيب أصلى وخطيب احتياطي لكل مسجد أو ساحة خلاء.

 


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