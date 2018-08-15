تحذير أمريكى بالمزيد من العقوبات على تركيا حال رفض إطلاق سراح القس

واشنطن (أ ش أ)

أعلن مسئول فى البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تحذر تركيا بأنها ستفرض عليها المزيد من العقوبات الاقتصادية إذا رفضت إطلاق سراح القس الأمريكى المحتجز لديها أندرو برانسون.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الليلة عن المسئول، رفض الكشف عن اسمه قوله، إنه لم يحدث أى تقدم حتى الآن بخصوص قضية القس أندرو برانسون.

ولفت إلى أن الإجراءات الإضافية قد تأتى فى صورة عقوبات اقتصادية.

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية قد قالت إن الرئيس دونالد ترامب مستاء جدا من عدم إطلاق سراح القس برونسون وباقى موظفى السفارة الأمريكيين، وأن واشنطن ستواصل مطالبة تركيا بفعل الأمر الصائب.