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تجهيز 430 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالشرقية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 11:22 ص
تجهيز 430 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالشرقية الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية،
الشرقية - إيمان مهنى
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أعلن الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية، أنه تم الإنتهاء من إعداد وتجهيز وفرش ٤٣٠ ساحة مخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك أمام المصليين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وتكليف ٨٦٠ خطيب للساحات المخصصة للصلاه منهم خطيب أصلى والآخر إحتياطى.

من جانبه أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، على ضرورة الإنتهاء من تجهيز وفرش الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، لتكون مهيئه لإستقبال المصليين بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإهتمام بأعمال النظافة والتجميل بمحيط الساحات المخصصة لأداء صلاة العيد .

وقدم المحافظ التهنئة لأهالى الشرقية، والقيادات التنفيذية والشعبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنياً لمصرنا الغالية أن يحفظها الله من كل مكروه وسوء.

 

 


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