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تجديد حبس 7 متهمين برشوة جهاز مدينة الشروق 15 يوما على ذمة التحقيقات

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:29 م
تجديد حبس 7 متهمين برشوة جهاز مدينة الشروق 15 يوما على ذمة التحقيقات أموال-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود حمدى، تجديد حبس 7 متهمين من قيادات جهاز مدينة الشروق 15 يومًا، لاتهامهما بتقاضى الرشوة.

 

كان ضباط هيئة الرقابة الإدارية، قد ألقوا فى 20 يونيو الماضى القبض على 5 من قيادات جهاز مدينة الشروق على رأسهم نائب رئيس الجهاز، ومسئول إدارة الأمن ومهندس التشغيل والصيانة ومسؤول النظافة وموظف أخر، كما تم ضبط 2 آخرين أحدهم مدير من مسئولى شركة للنظافة.

 

يأتى ذلك ضمن ضربات الرقابة الإدارية القاسمة لمسئولى أجهزة المدن الجديدة ومسئولى الشركات التى تعمل مع الأجهزة الحكومية عبر المزادات والمناقصات.

 


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