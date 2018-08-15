تجديد حبس 5 متهمين من جماعة حسم الإرهابية 15 يوما

كتبت أمنية الموجى

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 5 متهمين بتهمة الانضمام لتنظيم حسم الإرهابى 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة .

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية تستهدف تنفيذ عمليات تخريبية ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.

وأفادت التحقيقات أن القبض على المتهمين تم بموجب إذن من نيابة أمن الدولة العليا لمشاركتهم في عمليات إرهابية من بينها عملية إغتيال النقيب العزازى، حيث داهمت قوات الامن مقار المتهمين من أعضاء تنظيم حسم الإرهابي .