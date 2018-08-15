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"بيطرى بورسعيد": افتتاح العنبر اليدوى الثانى بالمجزر النصف آلى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:01 م
"بيطرى بورسعيد": افتتاح العنبر اليدوى الثانى بالمجزر النصف آلى العنبر اليدوى الثانى بالمجزر النصف آلى
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت مديرية الطب البيطرى ببورسعيد برئاسة الدكتور عاطف عيسى، اليوم الأربعاء، عن افتتاح العنبر اليدوى الثانى بمجزر بورسعيد النصف آلي الكائن بمنطقة القابوطى الجديد، وذلك تزامنًا مع حلول عيد الأضحى المبارك وتنفيذًا لتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بسرعة افتتاحه لاستيعاب كافة رؤوس الماشية خلال هذا الموسم.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور أمجد يونس، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم التابعة للمديرية، أنه تم افتتاح العنبر عقب تطويره تطويراً شاملاً لكي يواكب مستوي العنبر اليدوي الأول، الذى افتتحه محافظ بورسعيد والدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية بعيد الأضحى الماضى.

 

وأضاف "يونس"، أنه بذلك تمتلك بورسعيد عنبرين يدويين على أحدث مستوى إنشائى وبطاقة استيعابية تقدر بـ160 رأس ماشية فى الساعة للعنبرين، مما يفتح المجال لتكون المحافظة مركزاً إقليمياً هاماً وحيوياً فى مجال اللحوم؛ بسبب موقعها الاستيراتيجي الفريد وهو ما حرص المحافظ عليه وقام بجهود كبيرة لتوفير الأموال اللازمة لتطوير المجزر على أحدث مستوى ليتصدر مجازر الجمهورية.

 

وأشار إلى أنه يتبقى فى المرحلة القادمة الانتهاء من تطوير العنبر النصف آلى؛ ليواكب حركة استيراد العجول الحية من الخارج بغرض الذبح؛ وبذلك تضع بورسعيد نفسها كمركز محوري في مجال تربية وذبح العجول والأغنام المستوردة وتتحول لنقطة توزيع هامة للمحافظات المجاورة بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي من اللحوم.

 

 


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