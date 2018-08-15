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بعد زيارة تميم لتركيا.. الجار الله يؤكد أن قطر لا يمكنها إغضاب الحليف الأمريكى

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 03:55 م
بعد زيارة تميم لتركيا.. الجار الله يؤكد أن قطر لا يمكنها إغضاب الحليف الأمريكى أحمد الجار الله
كتبت – شرويت ماهر
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أكد الكاتب الصحفى الكويتى أحمد الجارالله رئيس تحرير السياسة الكويتية، أن قطر لن يمكنها إغضاب الحليف الأمريكى، والوقوف ضده لإظهار دعمها لتركيا، وهو المأزق الذى وضعت قطر فيه نفسها.

وقال الجار الله: "أمير قطر فى تركيا يحاور أردوغان  فى محاوله لإقناع الرئيس التركى لإطلاق سراح القس الامريكى لتخفيف التوتر الامريكي التركى".

وتابع قائلا: "قطرليس بإمكانها إغضاب تركيا المستقوية بها ضد خصومها، وليس بإمكانها إغضاب الحليف الامريكي للوضع الذي لم تحسب قطر حسابه".

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كما هاجم رئيس تحرير السياسة الكويتية جماعة الأخوان المسلمين، مؤكدا أن خراب بعض الدول العربية كان بسببهم،قائلا:" سبحان الله  ما حل الاخوان في بلد إلا دمروه حلوا في مصر وكادوا دمارها ،وحلوا في قطر ودمروها وحلوا في السعوديه وكادوا يدمروها وحلوا في الكويت والله حفظها منهم وحلوا في تركيا وهاهي معاول هدمهم مرفوعة".

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غادر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثانى إلى تركيا للقاء حليفه الرئيس التركى رجب طيب اردوغان، فى استعراض واضح للدعم فى حين تواجه أنقرة أزمة تدهور عملتها الوطنية.

 


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