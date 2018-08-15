بعثة الحج الطبية: تقديم الخدمات للحجاج وصرف الدواء بالمجان

كتب وليد عبد السلام

أكد الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة، أن الخدمات الطبية تقدم للحجاج بشكل منتظم مع توفير الأدوية للمترددين على العيادات بالمجان.

وقال الدكتور محمد حسن، رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة والسكان لــ"اليوم السابع"، إن جميع الأدوية التى يطلبها الحجاج متوفرة وبكميات كبيرة، مضيفًا أن الأطباء يعملون على مدار الساعة لتوفير الرعاية الطبية للحجاج.

وأضاف الدكتور محمد شوقى رئيس البعثة الطبية للحج بوزارة الصحة، أن جميع العيادات مراقبة طوال الوقت لضمان تقديم الخدمات فى وقت محدد.