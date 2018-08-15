بطريرك الموارنة: مصلحة لبنان تقتضى إعلاء المصلحة العامة للشعب

بيروت (أ ش أ)

أكد البطريرك المارونى الكاردينال مار بشاره بطرس الراعى (بطريرك الموارنة فى لبنان) أن مصلحة لبنان وشعبه تقتضى أن ينتقل المسئولون السياسيون فى البلاد من مصالحهم الخاصة إلى المصلحة العامة للشعب بأكمله، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابيا على تشكيل الحكومة.

وأشار البطريرك الراعى فى كلمة له اليوم الأربعاء، فى كنيسة الصرح البطريركى خلال ترؤسه القداس الاحتفالى بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء - إلى أهمية أن يكون ولاء السياسيين فقط للبنان وسيادته وكرامته وحياده الإيجابى وعلاقاته البناءة مع كل الدول، وأن يتخلوا عن الارتباط أو الولاء لأى بلد آخر.

وأضاف أن تحقيق تلك الأمور من شأنه أن يسرع من تشكيل الحكومة لكى تباشر بدورها إجراء الإصلاحات فى الهيكليات والقطاعات الحيوية، والنهوض بالاقتصاد اللبنانى والشئون الاجتماعية وترتيب شئون المواطنين، ومن ثم يحافظ لبنان على رسالة العيش المشترك لكل الأديان والثقافات والحضارات ويبقى عنصرا للسلام فى المنطقة.