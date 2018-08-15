بدء رصف شارع محمد على ببورسعيد بعد انتهاء أعمال تركيب شبكة مياة الشرب

بورسعيد - السيد فلاح

بدأت مديرية الطرق ببورسعيد، بالاشتراك مع الأحياء أعمال رصف شارع محمد على ببورسعيد، بعد انتهاء عمليات تركيب شبكة مياة الشرب التى استمرت طوال الفترة الماضية لرفع كفاءة الشبكات، وتحسين خدمة توصيل المياة إلى المنازل.

ووجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فى تصريحات صحفية، بضرورة سرعة إنهاء أعمال الرصف، والتنسيق بين مديرية الطرق ومديريات المرافق والخدمات الخاصة بشبكات مياة الشرب والصرف الصحى والغاز الطبيعى والكهرباء، لتنسيق أعمال الحفر فى الشوارع طبقا لحالات الضرورة القصوى، ولتحقيق المنفعة العامة فى رفع كفاءة هذه الشبكات.