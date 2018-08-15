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بحضور السيسى.. بدء فعاليات افتتاح مجمع الأسمنت فى بنى سويف بقراءة القرآن

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 10:09 ص
بحضور السيسى.. بدء فعاليات افتتاح مجمع الأسمنت فى بنى سويف بقراءة القرآن الشيخ أيمن عقل
كتب ـ سمير حسنى - محمد شرقاوى
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بدأت فعاليات افتتاح مجمع الأسمنت فى بنى سويف، بقراءة القرآن الكريم، وذلك بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويضم المجمع الصناعى العملاق، 3 مصانع كبرى للأسمنت تنتج 20% من إنتاج مصر من الأسمنت، ويحتوى كل مصنع على خطى إنتاج بإجمالى 6 خطوط تكفى لإنتاج ما يزيد على 11 مليون طن سنوياً، وبما يزيد على 37 ألف طن يومياً.

 

واستغرق إنجاز مشروع مجمع الأسمنت والرخام والجرانيت "وهو الأكبر من نوعه" 18 شهراً على مساحة 5 كم2، بعدما أعطت القيادة السياسية أوامرها بالبدء فى إنشائه مايو 2016.

 

ويوفر المجمع آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة معظمها لأبناء الصعيد، حيث شارك فى بناء هذا المجمع العملاق آلاف البنائين المصريين عبر مراحل شاقة بدأت بفتح محجرين للحجر الجيرى والطفلة، وساهم فى بنائه العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العالمية، وتتوافر أيضًا الكثير من فرص العمل مع رحلة إنتاج الأسمنت.


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